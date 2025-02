Serie A, la classifica aggiornata: così Fiorentina e Juventus possono allungare sui rossoneri

L'Inter non sbaglia, anche se per aver ragione del Genoa ci sono voluti quasi ottanta minuti e il solito guizzo di capitan Lautaro Martinez: i nerazzurri si prendono la vetta della classifica per la prima volta nel 2025, una posizione che non occupavano dalla quarta giornata del girone di andata, e adesso spostano la pressione tutta sul Napoli, che domani sarà impegnato in casa del Como.

Per il Genoa la situazione di classifica rimane più che positiva in ottica salvezza, ma va registrato il sorpasso del Torino, vincitore contro il Milan poco più di tre ore fa.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 57 (26 partite giocate)

Napoli 56 (25)

Atalanta 51 (25)

Lazio 47 (26)

Juventus 46 (25)

Fiorentina 42 (25)

Milan 41 (25)

Bologna 41 (25)

Roma 37 (25)

Udinese 36 (26)

Torino 31 (26)

Genoa 30 (26)

Como 25 (25)

Cagliari 25 (25)

Lecce 25 (26)

Verona 23 (25)

Parma 23 (26)

Empoli 21 (25)

Venezia 17 (26)

Monza 14 (25)