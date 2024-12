Serie A, la classifica aggiornata: l’Atalanta risupera l’Inter, Lazio a +9 sul Milan con due partite in più

L’Atalanta mette fine alla sua striscia di undici vittorie consecutive, ma evita comunque la sconfitta sul campo della Lazio. Finisce 1-1 la sfida dell’Olimpico con gli orobici che si riprendono il primo posto in solitaria, tornando a +1 sull’Inter (che ha una partita in meno). I biancocelesti, invece, restano al quarto posto con 35 punti, tre in meno rispetto al Napoli e 6 dal primo posto.

Questa la classifica di Serie A aggiornata:

Atalanta 41 (18 partite disputate)

Inter 40 (17)

Napoli 38 (17)

Lazio 35 (18)

Fiorentina 31 (16)

Juventus 31 (17)

Bologna 28 (16)

Milan 26 (16)

Udinese 23 (17)

Roma 19 (17)

Empoli 19 (18)

Genoa 19 (18)

Torino 19 (19)

Parma 18 (18)

Lecce 16 (17)

Como 15 (17)

Verona 15 (17)

Cagliari 14 (18)

Venezia 13 (17)

Monza 10 (18)