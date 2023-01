Serie A, la classifica aggiornata: sfuma il sorpasso della Lazio, il Milan rimane quarto

MilanNews.it

Lazio e Fiorentina si dividono la posta nel posticipo delle 18.00, terminato a poco all'Olimpico di Roma: la squadra di Sarri passa in vantaggio nel primo tempo ma non riesce ad affondare il colpo e ottenere il raddoppio, così la squadra viola riesce a rimetterla in piedi nella ripresa, grazie soprattutto ad una giocata super di Nico Gonzalez. Questa la classifica aggiornata di Serie A:

Napoli 50*

Inter 40

Atalanta 38

Milan 38

Lazio 38

Roma 37*

Udinese 28*

Torino 27

Bologna 26

Empoli 26

Monza 25

Fiorentina 24

Juventus 23 (-15)

Salernitana 21

Lecce 20

Sassuolo 20

Spezia 18

Hellas Verona 12*

Sampdoria 9

Cremonese 8

*Una gara in meno