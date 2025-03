Serie A, la classifica aggiornata: Verona e Parma guadagnano un punto sulla concorrenza

Finisce 0-0 la prima delle due partite del lunedì che concluderanno la 30^ giornata di Serie A, quella tra Hellas Verona e Parma. Le due squadre si spartiscono il bottino e mettono in tasca un punto per parte. Gli scaligeri salgono a quota 30 punti e riprendono il Como, con cui viaggiano a braccetto dallo scorso fine settimana, mentre i ducali scavalcano momentaneamente il Lecce, portandosi in 16^ posizione, sempre con 3 punti di margine sulla zona rossa, quella che fa finire in Serie B, attualmente occupata da Empoli, Venezia e Monza.

Serie A, la classifica aggiornata

Inter 67 punti (30 partite giocate)

Napoli 64 (30)

Atalanta 58 (30)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Roma 52 (30)

Lazio 51 (29)

Fiorentina 51 (30)

Milan 47 (30)

Udinese 40 (30)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (30)

Como 30 (30)

Hellas Verona 30 (30)

Cagliari 29 (30)

Parma 26 (30)

Lecce 25 (30)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (30)

30ª GIORNATA DI SERIE A

29/03/2025 Sabato 15.00 Como - Empoli 1-1

29/03/2025 Sabato 15.00 Venezia - Bologna 0-1

29/03/2025 Sabato 18.00 Juventus - Genoa 1-0

29/03/2025 Sabato 20.45 Lecce - Roma 0-1

30/03/2025 Domenica 12.30 Cagliari - Monza 3-0

30/03/2025 Domenica 15.00 Fiorentina - Atalanta 1-0

30/03/2025 Domenica 18.00 Inter - Udinese 2-1

30/03/2025 Domenica 20.45 Napoli - Milan 2-1

31/03/2025 Lunedì 18.30 Hellas Verona - Parma 0-0

31/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio - Torino DAZN