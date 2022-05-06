Serie A, le designazioni arbitrali per il 36° turno di campionato

06.05.2022 13:10 di Antonello Gioia  Twitter:    vedi letture
Serie A, le designazioni arbitrali per il 36° turno di campionato
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Si riportano di seguito le designazioni arbitrali per il 36esimo turno di Serie A:

INTER – EMPOLI     Venerdì 06/05 h. 18.45

MANGANIELLO

BERTI – GALETTO

IV:       MARINI

VAR:    BANTI

AVAR:   ZUFFERLI

GENOA – JUVENTUS    Venerdì 06/05 h. 21.00

SOZZA

RANGHETTI – VIVENZI

IV:      SACCHI

VAR:     ABISSO

AVAR:   DI IORIO

TORINO – NAPOLI      Sabato 07/05 h. 15.00

PRONTERA

LIBERTI – DEL GIOVANE

IV:       BARONI

VAR:    IRRATI

AVAR:   ZUFFERLI

SASSUOLO – UDINESE      Sabato 07/05 h. 18.00

MARCENARO

MONDIN – MASSARA

IV:      CAMPLONE

VAR:     DI MARTINO

AVAR:   IRRATI

LAZIO – SAMPDORIA      Sabato 07/05 h. 20.45

MASSA

BOTTEGONI – VONO

IV:       PATERNA    

VAR:    ABISSO

AVAR:   COSTANZO

SPEZIA – ATALANTA     h. 12.30

MARESCA

PAGLIARDINI – IMPERIALE

IV:        MASSIMI

VAR:       IRRATI

AVAR:      VOLPI

VENEZIA – BOLOGNA     h. 15.00                

MARINELLI

PERETTI – PAGANESSI

IV:          MIELE G.

VAR:     MAGGIONI

AVAR:   ZUFFERLI

SALERNITANA – CAGLIARI     h. 18.00

DI BELLO

BINDONI – BACCINI

IV:     PEZZUTO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:   MELI

H. VERONA – MILAN     h. 20.45

DOVERI

CARBONE – BRESMES

IV:     AYROLDI

VAR:      AURELIANO

AVAR:    PASSERI

FIORENTINA – ROMA     Lunedì 09/05 h.  20.45

GUIDA

VECCHI – ROCCA

IV:       SACCHI

VAR:      BANTI

AVAR:     SANTORO