Serie A, le designazioni arbitrali per il 36° turno di campionato
Si riportano di seguito le designazioni arbitrali per il 36esimo turno di Serie A:
INTER – EMPOLI Venerdì 06/05 h. 18.45
MANGANIELLO
BERTI – GALETTO
IV: MARINI
VAR: BANTI
AVAR: ZUFFERLI
GENOA – JUVENTUS Venerdì 06/05 h. 21.00
SOZZA
RANGHETTI – VIVENZI
IV: SACCHI
VAR: ABISSO
AVAR: DI IORIO
TORINO – NAPOLI Sabato 07/05 h. 15.00
PRONTERA
LIBERTI – DEL GIOVANE
IV: BARONI
VAR: IRRATI
AVAR: ZUFFERLI
SASSUOLO – UDINESE Sabato 07/05 h. 18.00
MARCENARO
MONDIN – MASSARA
IV: CAMPLONE
VAR: DI MARTINO
AVAR: IRRATI
LAZIO – SAMPDORIA Sabato 07/05 h. 20.45
MASSA
BOTTEGONI – VONO
IV: PATERNA
VAR: ABISSO
AVAR: COSTANZO
SPEZIA – ATALANTA h. 12.30
MARESCA
PAGLIARDINI – IMPERIALE
IV: MASSIMI
VAR: IRRATI
AVAR: VOLPI
VENEZIA – BOLOGNA h. 15.00
MARINELLI
PERETTI – PAGANESSI
IV: MIELE G.
VAR: MAGGIONI
AVAR: ZUFFERLI
SALERNITANA – CAGLIARI h. 18.00
DI BELLO
BINDONI – BACCINI
IV: PEZZUTO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MELI
H. VERONA – MILAN h. 20.45
DOVERI
CARBONE – BRESMES
IV: AYROLDI
VAR: AURELIANO
AVAR: PASSERI
FIORENTINA – ROMA Lunedì 09/05 h. 20.45
GUIDA
VECCHI – ROCCA
IV: SACCHI
VAR: BANTI
AVAR: SANTORO