Serie A, media punti alla prima giornata nelle ultime 10 stagioni: bene il Milan

vedi letture

La Serie A è alle porte, con i campioni d'Italia dell'Inter che daranno il via a questa nuova stagione alle 18.30 contro il Genoa di Alberto Gilardino. In serata, poi, è in programma l'esordio anche del nuovo Milan di Paulo Fonseca, che ospiterà in un San Siro gremito da 70mila tifosi il Torino di Vanoli.

Per alleggerire l'attesa, i colleghi del noto portale di statistiche Transfermarkt, hanno redatto la classifica della media punti delle squadra di Serie A all'esordio in campionato nelle ultime 10 stagioni. Bene il Milan, che chiude il podio con 2.4 punti di media sopra a squadre come Inter, poco sotto con 2.2, Roma (2.1) ed Atalanta (1.9).

A dominare questa classifica ci sono invece Napoli e Juventus, che in pratica non falliscono da 10 stagioni l'esordio in campionato, anche perché si parla di una media punti che arriva a sfiorare la perfezione, ovvero 2.5.