Serie A, questa sera potrebbe arrivare il secondo verdetto ufficiale

vedi letture

La Serie A 2023/24 tra qualche ora può consegnare il suo secondo verdetto. Tre giorni dopo la matematica conquista dello Scudetto da parte dell'Inter, può arrivare l'ufficialità della prima squadra retrocessa. Riprenderà stasera a partire dalle ore 20 Udinese-Roma, partita valida per il 32esimo turno che fu sospesa per un malore accusato da Ndicka.

La partita in terra friulana ripartirà dal 71esimo e dal risultato di 1-1: dovessero vincere i padroni di casa, alla prima con Fabio Cannavaro in panchina, per la Salernitana arriverebbe la matematica retrocessione. A cinque giornate dalla fine, infatti, diventerebbero incolmabili 16 punti di svantaggio dalla quart'ultima.

Questa la classifica di Serie A

Inter 86 (33 partite giocate)

Milan 69 (33)

Juventus 64 (33)

Bologna 62 (33)

Roma 55 (32)

Atalanta 54 (32)

Lazio 52 (33)

Napoli 49 (33)

Fiorentina 47 (32)

Torino 46 (33)

Monza 43 (33)

Genoa 39 (33)

Lecce 35 (33)

Cagliari 32 (33)

Hellas Verona 31 (33)

Empoli 31 (33)

Udinese 28 (32)

Frosinone 28 (33)

Sassuolo 26 (33)

Salernitana 15 (33)