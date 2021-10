Salernitana-Empoli termina 2-4 per i toscani. Primo tempo da urlo degli azzurri (con la doppietta di Pinamonti, la rete di Cutrone e l'autogol di Strandberg), poi reazione d'orgoglio di granata nella ripresa che però non si traduce in una rimonta piena (gol di Ranieri ed autorete di Ismajli). Empoli a quota 12 punti, Salernitana ancora ultima a 4.