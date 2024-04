Serie A, sprofondo Sassuolo: la Fiorentina dilaga e vince 5 a 1

Rotonda vittoria della Fiorentina, battuto 5-1 il Sassuolo che sta rischiando seriamente la retrocessione.

Sblocca Sottil, Consigli contiene lo svantaggio. In palio al Franchi punti importanti forse più per le ambizioni di salvezza del Sassuolo che non per la Fiorentina. È però la squadra di casa a cominciare meglio, prendendo sin dalle fasi iniziali del match il pallino del gioco, soprattutto sul possesso. E dopo un paio di prove generali, al primo vero tiro in porta, arriva il vantaggio viola targato Sottil: il numero 7 si accentra bene da sinistra e, alle porte dell’area, esplode un destro basso a giro sul palo lontano che non lascia scampo a Consigli: 1-0 Fiorentina al 17’. Dieci minuti più tardi padroni di casa a un passo dal raddoppio: per poco non se lo inventa dal nulla Parisi, che esplode un mancino potente dopo un buon dribbling a sinistra, fermato solo dal legno. Primo tiro in porta per il Sassuolo al 33’, una punizione non troppo pericolosa di Thorstvedt, ma è ancora la Viola a flirtare col raddoppio: tenta di inventarselo Ikone in slalom gigante, lo mura Consigli, che si ripete poi pure su Barak. Predominio Fiorentina per tutto il primo tempo, ma il Sassuolo contiene i danni e torna sotto con il passivo “solo” di 1-0 negli spogliatoi per l’intervallo.

Thorstvedt illude, sprofondo Sassuolo.Al rientro in campo il Sassuolo è rivoluzionato dalle scelte di Ballardini: fuori Volpato e Viti, dentro due giocatori entrambi offensivi come Bajrami e Mulattieri e neroverdi che cambiano anche assetto tattico. E per il Sassuolo sembra poter cambiare qualcosa, dato il vivace avvio di ripresa. Alla Fiorentina però basta un pallone buono per colpire ed è ciò che avviene al 54’ con il preciso colpo di testa di Martinez Quarta. Due minuti più tardi gli emiliani accorciano lo svantaggio con Thorstvedt e il suo mancino potente che si insacca sotto la traversa. Le speranze e velleità di rimonta del Sassuolo si esauriscono un giro d’orologio dopo, quando Nico Gonzalez (altro colpo di testa) segna il 3-1. Il colpo morale è troppo duro da attutire per i neroverdi, che nell’arco di altri dieci minuti subiscono due ulteriori reti della Fiorentina: si iscrive alla festa del gol Barak, seguito poi da Gonzalez per la personale doppietta. La partita, di fatto, finisce lì, a metà ripresa. Il Sassuolo esce di scena ed entra in pieno nell’incubo Serie B, festa viola.