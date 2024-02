Serie A, troppa Roma per questo Cagliari: 4-0 in favore dei giallorossi

La Roma vince e convince nel posticipo domenicale della 23^esima giornata di Serie A, con il risultato finale di 4-0 in favore dei ragazzi di Daniele De Rossi ai danni del Cagliari di Mister Ranieri. Partita mai messa in discussione per la Roma che segna 2 reti per tempo: nella prima frazione di gioco in gol Pellegrini e Dybala, mentre nel secondo tempo da segnalare ancora la rete dell'argentino ex juve su rigore e per la prima volta in Serie A Dean Huijsen.