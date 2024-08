Sfottò e ironia, il Parma risponde così a una pagina americana: "Le preghiere per Pulisic e Musah sono state utili"

Apparso sui canali social del Parma, l'ironico commento dei gialloblù dopo la vittoria ottenuta contro il Parma. Infatti, l'account "X" dei crociati ha commentando con ironia e sarcasmo un post di una pagina americana, Tactical Manager, la quale avvisava proprio il Parma della presenza dal primo minuto di Pulisic e Musah: "Pensieri e preghiere per il Parma, giocano Musah e Pulisic".

Ovviamente è arrivata subito la risposta sfottò dell'account dei gialloblù, che hanno risposto successivamente: "Pensieri e preghiere sono stati utili, saluti ragazzi".

Il post social.

Thoughts and prayers came in handy, cheers lads 🫡 https://t.co/813p29O45p