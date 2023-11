Si può battere il Psg? Pioli: "Se giochiamo 90 minuti come il primo tempo di Napoli..."

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Psg, a Stefano Pioli è stato chiesto se, con una prestazione come quella del primo tempo a Napoli è possibile battere il Psg. La risposta del tecnico è stata concisa ma affermativa: "Giocando per 90 minuti come il primo tempo di Napoli, ci sono buone possibilità"