Sinner trionfa, il Milan: "Che stagione! Sei il migliore!"

vedi letture

Jannik Sinner questa sera ha scritto un'altra pagina di storia dello sport italiano. All'Inalpi Arena di Torino, sede delle ATP Finals, il tennista altoatesino numero 1 al mondo, e grande tifoso rossonero, ha battuto lo statunitense Taylor Fritz 6-4/6-4 e ha vinto il torneo che fa calare il sipario sulla stagione dei tour. E' la prima volta che un tennista italiano riesce a trionfare nel trofeo di fine stagione che mette di fronte gli otto migliori tennisti al mondo.

Per Sinner si chiude un'annata da favola col 1° posto nella classifica ATP, la vittoria in due tornei del Grande Slam (Australian Open e US Open) e il successo in tre tornei dell'ATP Tour Masters 1000. Adesso il successo alle Finals, dominando il torneo dall'inizio alla fine. A coronamento di un 2024 semplicemente straordinario.

Il Milan gli ha dedicato un tweet di congratulazioni: "Che vittoria e che stagione! Jannik sei il migliore!"