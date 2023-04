Sky - Milan, Ibra in gruppo anche oggi. Verso il Lecce: pochi cambi rispetto a Napoli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riferisce Sky, anche oggi Zlatan Ibrahimovic si è allenato in gruppo e ha svolto tutta la seduta insieme ai suoi compagni. Vedremo se lo svedese verrà già convocato domenica per il match contro il Lecce a San Siro. Per quanto riguarda la probabile formazione, contro i pugliesi ci saranno pochi cambi rispetto a Napoli: non ci sarà sicuramente lo squalificato Calabria (al suo posto Florenzi), mentre Kalulu potrebbe dare un po' di riposo a Kjaer. Per il resto dovrebbe giocare il miglior Milan.