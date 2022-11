Spalletti è l'allenatore del mese per la Lega di Serie A

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Luciano Spalletti del Napoli è l'allenatore del mese per la Lega calcio di Serie A. "La consegna del trofeo a Luciano Spalletti avverrà nel pre-partita di Napoli-Empoli, in programma martedì 8 novembre 2022, alle ore 18,30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli", si legge in una nota. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico-sportivi e per la qualità del gioco espresso dalle rispettive squadre, oltre che di comportamento-fair play tenuto durante le partite. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dall'8/a alla 12/a. "I cinque successi in altrettante partite nel mese di ottobre confermano l'eccezionale inizio di stagione del Napoli di Luciano Spalletti - ha dichiarato l'ad della Lega calcio Serie A, Luigi De Siervo -. Il tecnico toscano ha saputo alzare ancora di più l'asticella, unendo al gioco spettacolare degli azzurri una perfetta gestione delle risorse a disposizione e formando un gruppo dove ogni elemento riesce a essere protagonista. Ne sono prova i 15 gol con 8 marcatori diversi messi a segno dal Napoli nel solo mese di ottobre, che consolidano la posizione in testa alla classifica di Serie A della formazione di Spalletti". (ANSA).