Sportmediaset - Le idee dell'Inter per San Siro da sottoporre al Milan

Milan e Inter hanno firmato nei giorni scorsi un accordo per la gestione di uno stadio in comune, con San Siro come priorità. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, le idee del club nerazzurro per lo storico impianto milanese sono tre: una capienza di 65mila spettatori, l'eliminazione del terzo anello e lo sfruttamento delle aree commerciali interne ed esterne alla struttura. Queste proposte verranno sottoposte al club rossonero e al Comune di Milano nelle prossime settimane.