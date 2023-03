Stadio, business plan, investimenti: rileggi l'intervento integrale di Gerry Cardinale al "The Business of Football Summit”

MilanNews.it

Nella serata di ieri Gerry Cardinale, fondatore e managing partner di RedBird Capital Partners e proprietario dell’AC Milan, è stato invitato a partecipare alla quinta edizione del “The Business of Football Summit” a Londra, importante evento organizzato dal Financial Times. Questo il suo intervento integrale sul palco, intervistato da James Fontanella-Khan:

Come sta Gerry? Grazie per essere qui con noi. Quindi sono passati circa nove mesi dall'acquisizione del Milan?

"Nemmeno, abbiamo firmato a giugno e concluso l'acquisto a settembre".

Ecco. Non ha mai parlato molto pubblicamente del Milan. Siamo davvero contenti di averla qui e di sapere qualcosa di più. Forse potremmo iniziare da cosa l'ha spinta a comprare questo club e da quale sia la visione che sta alla base della sua tesi?

"Investiamo nello sport da oltre 20 anni. Il nostro modello di business per gran parte di questo periodo è stato proprio il business dello sport. Si trattava di collaborazioni con i rights holders e di creazione di business a valore terminale attorno a questi. New York Yankees, Dallas Cowboys, NFL, gli stessi giocatori. Cinque anni fa, abbiamo iniziato a guardare il panorama e ci siamo detti: "E se ci integrassimo verticalmente e diventassimo noi stessi i detentori dei diritti?”. Questo percorso è iniziato cinque anni fa, abbiamo fatto un'immersione profonda nel calcio europeo. Il calcio europeo mi ha sempre preoccupato perché se si guarda all'ecosistema e ai capitali che attrae, sembrerebbe che competere contro stati sovrani non sia una buona idea. Ma dò pieno credito a Billy Beane, che mi ha “istruito”. Si può sempre imparare qualcosa nello sport. E lui mi ha detto: "Sai, non lo stai guardando nel modo giusto. Il calcio europeo è davvero Moneyball e c'è un'enorme opportunità”. Anche negli Stati Uniti, come abbiamo visto, ci sono restrizioni sulla proprietà. Quindi abbiamo l'opportunità di integrare verticalmente e di fare ciò che facciamo come rights holders e mettere a disposizione tutto quello che abbiamo sul campo e fuori dal campo".

Prima ha comprato il Tolosa, poi ha fatto un deal molto più grande con il Milan per 1,2 miliardi di dollari. Credo che lei abbia detto che si tratta di un asset sottovalutato. Si può fare molto di più. Cosa si può fare con questi?

"Ci siamo stati su per, credo, quasi quattro anni. Non siamo il tipo di investitori che si presentano e comprano. Non firmiamo assegni, noi scriviamo business plan. E quindi, sapete, tutto si basa su un business plan. Oggi tutti hanno soldi. Ho iniziato a fare questo lavoro 20 e più anni fa, e presentarsi con un capitale era in realtà il vantaggio competitivo; ora tutti hanno i soldi. Quindi, a che pro? Quindi devi essere migliore. Ed è molto semplice. Il Milan è uno dei grandi marchi del calcio europeo, e quando si presenta un'opportunità c'è un'enorme scarsità di valore intorno a questi asset. È per questo che l'economia che si crea quando si riuniscono tutti e 32 i proprietari della NFL è piuttosto potente. Il Milan ha il secondo maggior numero di trofei di Champions League nella storia dopo il Real Madrid. Si tratta di un asset non sufficientemente gestito. Ci piace portare il nostro capitale e la nostra capacità operativa in un ecosistema e migliorarlo. Ed è quello che faremo qui".

Soprattutto in Italia abbiamo visto molti investitori stranieri, in particolare altri investitori americani, ma lei mi dice anche che non assomiglia agli altri. Puoi spiegare in che modo sei diverso e, ad esempio, in che modo ti differenzi dagli altri?

"Beh, per fortuna noi amiamo costruire imprese. Sai, sono un po' preoccupato per ciò che vedo nel capitale che si sta investendo nello sport. Voglio dire, lo sport è una bolla da un po' di tempo. Non è un fenomeno nuovo. Direi che l'euforia intorno allo sport e le cose che sento mi preoccupano un po'. Voglio dire, nel momento in cui si inizia a parlare di sport come asset class, credo che tutti dovrebbero fermarsi un attimo e rifletterci, giusto? Ora. Abbiamo il vantaggio della longevità. Il modo in cui abbiamo acquistato il Milan ne è la dimostrazione: c'è una virtù e una continuità nel modo in cui abbiamo acquisito il Milan. Direi che Elliott ha fatto un ottimo lavoro nei quattro anni in cui l'ha posseduto. L'hanno portata a un punto in cui qualcuno come me può prendere il testimone e portarla al livello successivo. È straordinario. Direi che, sai, sono state fatte molte distinzioni. Io non mi paragono ad altre persone. So che il nostro modello ha funzionato, ho 20 anni di lavoro alle spalle per dimostrare che il nostro modello ha funzionato. E questo ci riporta al punto di partenza: quando guardiamo al Milan, guardiamo all'ecosistema, partiamo da quello e scriviamo i business plan. Ho tre componenti dell'ecosistema. C'è la Serie A, ci sono i tifosi, c’è il Comune di Milano. C'è una reale opportunità per noi di portare un capitale di trasformazione, una mentalità di costruzione, mentalità imprenditoriale e di professionalizzare il modo in cui questi beni sono gestiti e amministrati, e di fornire una proposta di valore alla comunità. Non c'è dubbio che ci sia una partnership pubblico-privato nel calcio europeo, bisogna accettarlo. In America non è così, i proprietari possiedono la squadra. I tifosi, insomma, sono passivi. In Europa non si può fare. Abbiamo una base di tifosi fenomenale in Italia e una base di tifosi fenomenale a Milano. Se si considera l'ultima partita del Tottenham a Milano è stato l'incasso più alto della storia italiana. La nostra media di presenze è la più alta di quest'anno, siamo al quinto posto in tutta Europa. Quindi i tifosi stanno facendo il loro lavoro. Noi dobbiamo fare il nostro. È giusto. E il nostro lavoro consiste nel fornire una proposta di valore a questi tre componenti. Ed è quello che intendiamo fare".

Veniamo allo stadio tra un minuto, una delle cose di cui mi piace di più parlare con alcuni dei tifosi nei media è questo: perché Gerry non segue perché non è allo stadio ogni domenica? Qual è la tua risposta risposta a questa domanda?

"Deriva da tutto ciò di cui ho appena parlato, non si tratta di me. Sono stato abbastanza fortunato da farmi le ossa. Nella mia carriera in Goldman Sachs ti insegnano a iniziare una frase con noi, non con io. Quindi questo concetto di proprietà personalizzata non ha senso per me. Queste cose sono molto difficili da gestire dal mio punto di vista, che è come quello di Bill Belichick (coach dei New England Patriots, ndr): se tutti fanno il loro lavoro sarà un successo, ma tutti devono fare il loro lavoro. Bisogna avere competenze sul campo e fuori dal campo. Quindi non ha nulla a che fare con me. Storicamente, si è sempre trattato di individui. Ma credo che sia un concetto antiquato. Se vogliamo entrare e trasformare questo ecosistema in modo responsabile, dobbiamo avere una mentalità di squadra. Io voglio vincere proprio come tutti gli altri. Sono al telefono più volte al giorno con la nostra dirigenza. Mi sveglio la mattina pensando a questo. Vado a letto la sera pensando a questo. Ma il mio presentarmi non cambierà nulla, il mio lavoro consiste nell'assicurarmi di fornire le risorse necessarie per essere competitivi. Tutti vogliono vincere. Nessuno è più competitivo di me. Voglio vincere uno scudetto e voglio vincere la Champions League ogni anno. La realtà è che il motivo per cui questi asset hanno scarso valore è che i risultati sportivi non si possono controllare. È il bello dello sport: non è controllabile. Quindi mi concentro su ciò che possiamo controllare, di cui sono responsabile e che farò. È un lavoro di squadra. Non può essere solo di una persona".

Una delle cose che mi viene chiesta in ufficio è che ci sono molti ex dipendenti di Elliott, il vostro CEO, il vostro CFO, se non sbaglio. E ha avuto un ruolo importante nella concessione del prestito per l'acquisto dell'azienda, per cui a volte ci si chiede quale sia il rapporto tra Red Bird ed Elliott, e credo che sia una buona occasione per chiarirlo.

"RedBird ed Elliott si capiscono molto bene. Sai, ho un enorme rispetto per Paul Singer e Gordon Singer. Non li conoscevo prima di questo. Come ho detto, sono rimasto molto colpito da ciò che hanno fatto con questo asset in quattro anni, soprattutto perché non hanno alcuna esperienza reale di investimenti in asset sportivi. Ma questi ragazzi sanno come far crescere il flusso di cassa. Il fatto che questi asset siano scambiati su un multiplo dei ricavi è una barzelletta. È una cosa da pigri. Queste attività vengono scambiate su un multiplo del flusso di cassa. Elliott la pensa allo stesso modo. E quindi, sapete, loro sono uno degli investitori più sofisticati del pianeta. Quindi ho dovuto pagare un prezzo molto alto. E l'ho fatto, ma perché sono stato in giro per quattro anni, e perché ho fatto l'apprendista nel calcio europeo, e ho trascorso cinque anni con quasi 200 squadre, e abbiamo investito in Francia e in Inghilterra. Avevo un punto di vista preciso su quale sarebbe stato il business plan del Milan. Non si trattava solo di presentarsi per comprare qualcosa. Quindi, parte della determinazione con cui ho formulato il piano aziendale è stata la virtù della continuità. Così ho detto a Elliott: "Quando faremo questa cosa, voglio che voi continuiate ad essere coinvolti e quindi vi metteremo in una parte diversa della struttura del capitale (ndr. vendor loan)". RedBird detiene il 100% di questa società e li considero assolutamente importanti nella struttura del capitale, perché sono ragazzi molto intelligenti e poi hanno anche portato la cosa al livello successivo. Abbiamo preso due dei loro uomini migliori di loro spontanea volontà. Non l'ho fatto io. Hanno alzato la mano. E hanno detto: "Siamo entrambi italiani. Siamo stabiliti a Londra, ci piacerebbe tornare in Italia, ma è una decisione di vita familiare”. Potremmo prendere due piccioni con una fava, visto che stavate cercando qualcuno che sostituisse Ivan, che ha fatto un ottimo lavoro. E io ho detto: "Certo". Li abbiamo esaminati insieme a tutti gli altri e, “sorpresa delle sorprese”, sono ottimi, sia come CEO che come CFO. E il motivo per cui questo funziona davvero è che sono molto uniti, come parte del nostro team. Siamo molto attivi, per tornare alla sua domanda su di me, non si tratta di me, ho intorno a me persone di grande talento. Abbiamo quindi un team molto diversificato che è responsabile, in un modo molto simile a Belicheck, di tutti i diversi settori. C’è molta vanità ed ego che gravita intorno allo sport. E l'unica cosa che vorrei dire è che siamo tutti tipi di persone che non hanno queste caratteristiche".

Alcuni proprietari della Premier League amano dare consigli ai loro allenatori.

"Credo di averlo sentito qui nel panel. Siamo ragazzi intelligenti, proprio come tutti voi, siamo commerciali. Voglio dire, non è astrofisica. Non stiamo curando il cancro, ma c'è un'esperienza che sappiamo di poter fare: abbiamo un'attività di analisi dei dati. Oggi tutti usano i dati. Sono finiti i tempi del vecchio film Moneyball in cui ci presentavamo con i dati come se il capitale fosse un vantaggio competitivo. Ma il modo in cui usiamo i dati, a mio avviso, è differenziato. Tutti hanno accesso agli stessi feed di dati, ma varia il modo in cui li usate. È come se si trattasse di un ROI sull'efficienza degli obiettivi. Quindi, il modo in cui i giocatori si posizionano per aumentare la loro efficacia, la loro capacità di aumentare le reti segnate, è ciò di cui si tratta e quindi lo stiamo esaminando".

Quindi, in termini di continuità, manterrete la stessa disciplina su tutte le spese di trasferimento e non farete follie. In Premier League vediamo alcuni nuovi proprietari che spendono quantità incredibili di denaro, non necessariamente con grandi risultati, ed è per questo che manterrete la stessa disciplina nel tenere sotto controllo i costi.

"Cosa ne pensi? Ma il punto è questo: io mi sono formato nello sport anni fa con George Steinbrenner (proprietario dei New York Yankees, ndr). È stato un visionario e mentre osservavo, e ho vissuto con loro negli ultimi 20 anni, ho assistito alla transizione da George a Hal Steinbrenner. E ho imparato molto, ho imparato cosa funziona e cosa non funziona. Il vero segreto è che non si possono comprare le vittorie. Non si possono comprare i campionati, giusto? Il nostro compito è quello di ridurre l'ampiezza e la volatilità. Qual è il nostro compito? Qual è il nostro compito in questo mercato dei trasferimenti? E qual è il suo scopo? Lo scopo non è quello di attrarre capitale infinito e che permette di continuare a pagare troppo per le cose. Il punto è ridurre l'ampiezza e la volatilità in modo da ottenere prestazioni costanti. se si ottengono risultati costanti, il valore della squadra aumenterà e, cosa importante, nel partenariato pubblico-privato offrirete una proposta di valore a quel partner molto importante che sono i tifosi. Tutti noi vogliamo vincere, tutti noi vogliamo vincere lo scudetto e la Champions League, ma se questo accadesse ogni anno, se vincesse lo stesso team ogni anno, cosa accadrebbe al valore della squadra, al valore dell'ecosistema? Si vuole l'eccitazione della natura umana".

RedBird gestisce una serie di attività, e di recente avete rianimato la XFL. Avete una storia nel settore delle concessioni e dei biglietti. Avete una specie di parte della squadra di cricket Rajisthan Royals in India. Come riuscite a collegare tutte queste cose in modo da creare delle sinergie?