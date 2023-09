Stadio, studio Manica: "Lavoreremo perchè il progetto sia all'altezza di club, città e tifosi"

vedi letture

Il progetto per il nuovo stadio del Milan potrebbe decollare a breve. Cardinale ha messo in piedi una squadra di assoluta eccellenza nel settore tra cui lo studio di architettura Manica, leader mondiale nel suo ambito. La Gazzetta dello Sport ha raccolto il pensiero dello studio che scnederà in campo per aiutare il club rossonero a costruire il suo nuovo impianto: "Siamo orgogliosi di essere stati scelti per realizzare il design del nuovo stadio. Lavoreremo affinché il risultato del progetto sia all’altezza di questo eccezionale club, della città e di tutti i tifosi nel mondo"