Stasera gli altri due quarti d'andata di Champions League: grande sfida a Parigi

Si riporta di seguito il programma completo dei quarti di finale di Champions League:

Martedì 9 aprile

Ore 21.00 Arsenal 2-2 Bayern Monaco – diretta su Sky Sport Arena (204) e in streaming su Infinity+, NOW e SkyGO

Ore 21.00 Real Madrid 3-3 Manchester City – diretta in chiaro su Canale 5, su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e in streaming su NOW, SkyGO e Infinity+

Mercoledì 10 aprile

Ore 21.00 Atletico Madrid-Borussia Dortmund – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213) e in streaming su NOW, SkyGO e Infinity+

Ore 21.00 PSG-Barcellona – diretta esclusiva su Amazon Prime Video