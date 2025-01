Tacchinardi: "Vlahovic meglio di Morata, è sempre decisivo"

Alessio Tacchinardi sa come si fa a vincere una Supercoppa Italiana. Nella sua carriera da calciatore ne ha sollevate quattro, tutte con la Juventus, e da grande ex oggi analizza la semifinale col Milan sulle colonne de La Gazzetta dello Sport:

"La Juventus ha terribilmente bisogno di una partita come questa, da dentro o fuori. Il tempo è finito: adesso i bianconeri devono capire che è ora di stringere, serve sostanza. La sensazione è che a questa Juve manchi ancora l’ossessione della vittoria. Il Milan sarà tutto da scoprire, Sergio Conceiçao è arrivato da pochi giorni".

Motta punterà su Vlahovic, Conceiçao su Morata: cambierebbe il serbo con lo spagnolo?

"Io mi terrei Vlahovic, che è più centravanti. Dusan ha segnato 12 gol e ha messo la firma in tutte le competizioni finora: campionato, Champions e Coppa Italia. Non è un dettaglio: significa essere decisivi. Mi aspetto un Vlahovic determinante anche in Supercoppa. Punto su lui e Yildiz, che per caratteristiche può diventare particolarmente fastidioso per il Milan. Mi auguro che Dusan e Kenan trascinino la Juve in finale e a

vincere il trofeo".