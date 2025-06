Theo al passo d'addio, Pagni: "Ora vediamo se arriva un terzino sinistro con una media di sei gol a stagione e quasi altrettanti assist.."

Il futuro di Theo Hernandez sembra ormai scritto. Addio al Milan, per il francese è pronta una nuova avventare in Arabia, all'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Dopo 6 stagioni, il terzino rossoenro sarebbe in procinto di lasciare il Milan, per sempre. In merito a questa scelta (anche da parte della società) ha scritto così il giornalista ed opinionista Luca Pagni sul suo profilo "X".

"E ora vediamo se arriva un terzino sinistro cha ha una media di sei gol a stagione e quasi altrettanti assist. Non sarà che questa proprietà non vuole bandiere o giocatori di personalità (per quanto talvolta difficili da gestire)?".