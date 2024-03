Theo assist e record: è il difensore francese più decisivo del ventunesimo secolo

vedi letture

Theo Hernandez sta giocando dal primo minuto l'amichevole della sua Francia contro il Chile. Dopo lo svantaggio iniziale, i transalpini hanno ribaltato il risultato, attualmente sul 2-1. Il terzino del Milan ha contribuito con un assist al bacio per il vantaggio di Kolo Muani. Theo in nazionale ha messo a referto due gol e ben 9 assist, e si tratta di un record: questo score gli permette infatti di diventare il difensore francese più decisivo del 21esimo secolo in nazionale.

In campo dall'inizio del match ci sono anche gli altri due rossoneri, Mike Maignan e Olivier Giroud.