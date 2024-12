Theo ha raggiunto il numero di panchine degli ultimi tre anni messi insieme

vedi letture

Theo Hernandez sta vivendo forse il momento più difficile da quando è al Milan. Il terzino francese è fuori condizione e sia il tecnico rossonero Fonseca che quello transalpino Deschamps lo hanno relegato in panchina per dargli il tempo di ritrovare una forma psicofisica adatta. Le ultime due gare di campionato in rossonero sono iniziate dalla panchina per il numero 19: con il Genoa non è neanche entrato, contro il Verona è entrato nel primo tempo ma per un'immediata necessità visto l'infortunio di Rafa Leao.

Oltre a queste due gare, in precedenza nella stagione ce ne sono state altre due nelle quali Theo è partito dalla panchina: per un totale di 4 panchine complessive. In occasione della prima giornata di campionato contro il Torino ad agosto e poi nella famosa gara all'Olimpico contro la Lazio a inizio stagione (con il caso cooling break): in entrambe le gare era poi entrato. Il dato particolare è che - senza considerare le gare saltate per squalifica o infortunio - con 4 panchine Theo ha già raggiunto il numero di esclusioni totalizzate negli ultimi tre anni: ovvero dalla stagione dello scudetto in poi. E siamo quasi a metà stagione...

Il resoconto:

2021/2022: 2 panchine

2022/2023: 1 panchina

2023/2024: 1 panchina

2024/2025: 4 panchine (stagione in corso)