Theo Hernandez carico per il Sassuolo: "Solo con te, sempre con te. Forza Milan!"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Theo Hernandez si è affidato ai social network per caricare il mondo rossonero in vista della sfida in programma alle 18.00 contro il Sassuolo. Il terzino francese ha pubblicato una grafica sul proprio profilo Twitter, aggiungendo alla didascalia: "Solo con te, sempre con te. Forza Milan!".