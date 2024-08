Theo, ma che fai? Nel ko di Parma è pesata la sua superficialità

La sua assenza contro il Torino si era fatta sentire, così come la presenza a Parma, ma sfortunatamente in negativo. Theo Hernandez al "Tardini" ha infatti offerto una prestazione superficiale, decisamente al di sotto delle sue potenzialità, che non è di certo passata inosservata agli occhi della critica.

Questa mattina l'edizione de Il Corriere dello Sport ha infatti parlato dell'involuzione che in questo delicato inizio di stagione starebbe vivendo il terzino francese, che sarà ancora fisicamente giù, ma questo è un alibi, una scusa che non regge se a mancare è prima di tutto la testa (e la voglia).

La superficialità di Theo Hernandez è pesata e non poco sulla sconfitta di Parma, visto che il vice capitano del Milan è rimasto praticamente a guardare sui due gol dei ducali, quando sarebbe davvero bastato uno scattino in più per quanto meno provare a contrastare prima Man e poi Cancellieri. Considerato il fatto che indossa (spesso) la fascia al braccio, i tifosi rossoneri da Theo si aspettano sempre qualcosa in più, ed è dunque lecito aspettarsi dal giocatore una reazione già per la partita di sabato prossimo contro la Lazio.