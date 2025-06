Theo, sarà addio tra silenzi e più di un rimpianto: il racconto dell'ultima stagione in rossonero

Dal suo arrivo nel 2019/20, Theo Hernández è stato una delle colonne della rinascita del Milan, con numeri straordinari per un difensore: 55 partecipazioni a gol in Serie A (31 reti e 24 assist). Un giocatore che ha saputo conquistare tifosi e critica con spinta, forza e personalità.

Ma i segnali dell’ultima stagione raccontano altro: tra errori tecnici insoliti, cali di concentrazione e un atteggiamento a tratti distante, è apparso evidente che qualcosa si è rotto. Le difficoltà con Fonseca prima e con Conceição poi non hanno fatto che accentuare una sensazione chiara: il Milan non è più l’ambiente per Theo. Una maglia che un tempo sembrava una seconda pelle ora appare quasi un peso, e un contesto tecnico e umano che non sembra più esaltarlo come agli inizi.

Nonostante i numeri ancora positivi (5 gol e 6 assist), il vero Theo si è visto a sprazzi. Per questo, con un po’ di amarezza ma anche con lucidità, è giusto riconoscere che un cambio di scenario sia ormai necessario. Theo ha bisogno di nuovi stimoli per tornare ai suoi livelli, e il Milan ha bisogno di chi oggi sposi appieno un progetto che sta evolvendo. Un addio che peserà, ma che appare inevitabile.