TMW RADIO - avv. Giuliani: "Serie A a 18 squadre? Chi ha la peggio è il calcio italiano"

vedi letture

Intervenuto nel corso del programma di TMW Radio "Piazza Affari", l'avvocato Francesco Giuliani, specializzato in contenzioso tributario e in diritto penale tributario, ha detto la sua sulla spaccatura creatasi all'interno della Lega per la 'salita' delle quattro big (Roma, Milan, Inter, Juventus ndr) in FIGC per provare a cambiare il format della Serie A passando dalle attuali 20 a 18 squadre. Queste le sue dichiarazioni.

Quattro big salgono in FIGC e chiedono la Serie A a 18, creando una spaccatura.

“Per ragioni politiche di lotta tra Federazione e Lega chi ha la peggio è il calcio italiano. Queste battaglie, che sono comprensibili su un piano politico, sono incomprensibili sul piano sportivo. Il risultato è che tutto ciò porta a un nulla totale. I presidenti, che sanno come la Federazione abbia un potere di controllo sulla Lega, lasciano come sconfitto il calcio italiano, che continua ad arrancare rispetto al calcio degli altri grandi Paesi”.