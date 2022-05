TMW Radio - Brambati: "Milan, è determinante col Verona. Kalulu trasformato da Pioli"

© foto di DANIELE MASCOLO

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, il procuratore ed ex calciatore Massimo Brambati ha commentato le tematiche del giorno.

Tra Milan e Inter quale difesa predilige?

"I difensori dell'Inter sono più forti presi singolarmente ma anche come reparto. Ma la squadra si difende in toto, non con un solo reparto. Anche l'anno scorso questi difensori hanno dimostrato di portare a casa uno Scudetto con un bel vantaggio. E' diventata ermetica dietro con Conte quando ha schiacciato l'acceleratore. Maignan sta facendo qualcosa di incredibile, complimenti alla dirigenza, così come complimenti a Pioli che ha trasformato Kalulu, che ha sostituito Kjaer".

Testa a testa: chi la spunterà?

"Il Milan ha una partita delicatissima, determinante. Se la vinci, puoi giocarti ancora il jolly nelle ultime due. Sassuolo alla fine potrebbe diventare Milano con un seguito di massa se ci si giocherà tutto fino alla fine. Non vedo il Milan che perde con l'Atalanta".