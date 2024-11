TMW Radio - Chalanoglu o Reijnders? Tacchinardi: "Al milanista manca ancora qualcosa"

Nel pomeriggio di Maracanà trasmissione in onda dal lunedì al venerdì sulle frequenze di TMW Radio, è intervenuto come ospite l'ex centrocampista della Juventus e opinionista Alessio Tacchinardi che ha sfruttato il momento della sosta per dare il suo punto di vista su quanto successo in questi primi mesi di stagione in Serie A. Tra i tanti temi anche un paragone tra l'interista Hakan Calhanoglu e il rossonero Tijjani Reijnders, due dei centrocampisti più in palla del momento.

Chi sceglie tra Reijnders e Calhanoglu un mezzo al campo oggi?

"Calhanoglu è più pronto. A Reijnders gli manca ancora qualcosa per essere un leader ma è un bel martello, ha nel piede 7-8 gol facili l'olandese, ma il turco rimane ad oggi un gradino sopra".