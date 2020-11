TMW RADIO - Incocciati: "Ibra ha fatto la differenza. Il Milan ora pensi allo Scudetto"

A dire la sua sulla vittoria del Milan a Napoli a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato l'ex calciatore e tecnico Beppe Incocciati.

Milan, prematuro parlare di qualcosa d'importante?

"Viaggia a spron battuto, ha dimostrato di avere le carte in regola per puntare alla vittoria finale. Il campionato ora dice questo. Questa squadra, vuoi per entusiasmo, vuoi per punti di riferimento importanti come Ibra e il sistema di gioco, è lì davanti. E' doveroso che si pensi che possa vincere lo Scudetto".

Delusione Napoli?

"E' vero ma me l'aspettavo. Ci sono delle attenuanti però. Insigne è stato limitato dagli impegni della Nazionale. Al Napoli se mancano i migliori succede qualcosa. Stasera sono stati carenti sulle palle alte".

Gattuso si prende le colpe e dice che alla squadra manca qualcosa nei momenti chiave. Che ne pensa?

"Non trascurerei il fatto che Ibra ha fatto la differenza. Certo, serve la grinta, però quando due squadre si equivalgono come stasera, viene fuori il giocatore più bravo".