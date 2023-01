TMW Radio - Ponciroli: "Mi ha dato molto fastidio che sia stato messo in dubbio Pioli"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Qual è il problema principale del Milan?

"Mi ha dato molto fastidio il fatto che sia stato messo in dubbio il lavoro di Pioli. Non si può mettere in discussione per 2-3 partite fatte male un allenatore che ha fatto un miracolo. Ha vinto lo Scudetto con una squadra buona, non di certo una squadra di fuoriclasse. Il Milan si è affidato troppo ai suoi campioni, ovvero Theo e Leao, e se loro fanno fatica la squadra cala. È un Milan meno brioso, la chiave del Milan è il gioco e in questo momento sta venendo meno. Un bell'aiuto arriverà dal ritorno in spogliatoio di Ibra, già vederlo pronto darà un segnale importante e una grande iniezione di fiducia."