TMW Radio - Valentini: "De Zerbi pronto per fare un salto in avanti"

Valentini: "De Zerbi pronto per fare un salto in avanti"

Roberto De Zerbi, attualmente allenatore del Brighton in Premier League da una stagione e mezza, squadra che ha portato al traguardo dell'Europa per la prima volta nella sua storia, sarà uno dei nomi più chiacchierati all'interno del ricco e movimentato mercato allenatori che già si è scatenato ma che entrerà nel vivo nelle prossime settimane, con l'avvicinarsi del finale di stagione. Il tecnico italiano è un sogno anche di molti tifosi rossoneri per il post Pioli e viene inserito da tanti come possibile candidato anche se le indiscrezioni che riportano l'identikit che starebbe cercando il Milan non collimano con il profilo di De Zerbi.

Del tecnico del Brighton ne ha parlato a TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, anche Antonello Valentini, ex dirigente FIGC. Le sue parole: "Io credo che il ritorno di De Zerbi in Italia possa essere solo un valore aggiunto per il nostro campionato. A me piace molto come persona. Ne parlavo anche con Sacchi che è il suo mentore. Io credo che sia uno che può fare bene in qualsiasi società. Per me è pronto per fare un salto in avanti. Queste esperienze all’estero possono solo giovare".