TMW - Retroscena Buongiorno, il Napoli ha offerto 25 milioni più Ostigard: no del Torino

Il centrale della Nazionale Alessandro Buongiorno può diventare il grande protagonista di queste ultime due settimane di calciomercato. Il difensore del Torino può lasciare a sorpresa il club granata in questo mese di gennaio per trasferirsi al Milan. Apertura a questo trasferimento del centrale classe '99 col club rossonero che adesso è pronto a presentare una prima offerta ufficiale inserendo nell'accordo anche il cartellino di Lorenzo Colombo, attaccante attualmente in prestito al Monza.

Ma Buongiorno negli ultimi giorni è stato protagonista anche di una proposta formulata dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, un'offerta rispedita al mittente. Il club partenopeo ha messo sul piatto 25 milioni di euro più il cartellino del centrale norvegese Leo Ostigard, una offerta rifiutata da Urbano Cairo che valuta il suo difensore almeno 35 milioni di euro.

Ricevuto il no, il Napoli ha iniziato a lavorare in maniera più insistente su altri nomi: ad oggi quelli di Ahmedhodzic dello Sheffield e Theate del Rennes sono i più caldi. Mentre Buongiorno attende novità sul fronte Milan e ieri, proprio a Milano, ha fatto il punto della situazione insieme al suo procuratore Giuseppe Riso.