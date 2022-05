Tonali dopo la vittoria di Verona: "Buon compleanno a me. Due gol"

MilanNews.it

Ieri, nel giorno del suo 22esimo compleanno, Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha disputato una super partita in quel di Verona contribuendo in maniera importante al successo dei rossoneri. Tonali ha segnato 2 gol e uno gli è stato annullato per pochi centimetri. Il centrocampista ha pubblicato su Instagram un post in cui ha scritto: “Buon compleanno a me. Due gol”. I due gol sono sottolineati con l’emoticon del pallone da calcio.