MN - Santacroce sulla corsa alla panchina del Milan: "Thiago Motta e Conceiçao..."

Che possa essere Sergio Conceiçao colui il quale sostituirà Stefano Pioli sulla panchina del MIlan? In merito a questo argomento è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex calciatore del Napoli Fabiano Santacroce, il quale si è espresso anche sulla possibilità di vedere a partire dalla prossima stagione l'allenatore emiliano sulla panchina dei partenopei.

Per il Milan si parla anche di Thiago Motta e Sergio Conceiçao in particolare: ritieni che eventualmente anche questi due nomi possano essere un'opzione valida per il Milan?

"Sicuramente De Zerbi per ora è un po' di passi avanti. Però Thiago Motta è un allenatore, ma anche Conceiçao, sono allenatori che hanno vissuto piazze anche da giocatori, piazze importanti. Quindi sanno cosa significa stare in una squadra che lotta continuamente per obiettivi sempre al top. Perciò non mi preoccuperebbe assolutamente vederli in piazze di questo tipo".