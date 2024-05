Per Giroud quella in corso è la miglior stagione a livello realizzativo in Serie A

Questa è la miglior stagione a livello realizzativo di Olivier Giroud in Serie A (14 gol): non ne metteva a referto così tanti in campionato dai 16 segnati con l’Arsenal in Premier League, nel 2015/16. A sottolinearlo, dopo il gol siglato nel match odierno contro il Genoa dal centravanti francese di 37 anni, è il profilo Twitter di Opta Paolo.