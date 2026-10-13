Tossani: "La rosa del Milan è stata assemblata un po' a casaccio"
Esistono ancora dei punti non chiari da sviscerare sul rendimento globale del Milan nel corso di questo inizio di stagione. Anche contro il Sassuolo è emerso qualche limite, rossonero, anche su come è stata costruita la rosa. A parlarne è il match analyst Michele Tossani, intervenuto come ospite nel corso di TMW Radio.
Il commento non troppo leggero del match analyst Michele Tossani su obiettivi e costruzione offensiva: "L'obiettivo è quello di arrivare quarto. Amorim non è un fenomeno, conosce quel tipo di calcio e ha bisogno di quel tipo di giocatori per farlo. Lui si è dovuto adattare, ha fatto anche delle scelte contro-intuitive in alcune partite. Anche qui, come nella Juve, la rosa è stata assemblata anche un po' a casaccio, soprattutto dietro".
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