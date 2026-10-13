Tossani: "La rosa del Milan è stata assemblata un po' a casaccio"

Il match analyst Michele Tossani ha commentato la prestazione generale del Milan in questo avvio di stagione

Esistono ancora dei punti non chiari da sviscerare sul rendimento globale del Milan nel corso di questo inizio di stagione. Anche contro il Sassuolo è emerso qualche limite, rossonero, anche su come è stata costruita la rosa. A parlarne è il match analyst Michele Tossani, intervenuto come ospite nel corso di TMW Radio.

Il commento non troppo leggero del match analyst Michele Tossani su obiettivi e costruzione offensiva: "L'obiettivo è quello di arrivare quarto. Amorim non è un fenomeno, conosce quel tipo di calcio e ha bisogno di quel tipo di giocatori per farlo. Lui si è dovuto adattare, ha fatto anche delle scelte contro-intuitive in alcune partite. Anche qui, come nella Juve, la rosa è stata assemblata anche un po' a casaccio, soprattutto dietro".