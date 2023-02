Tottenham, Romero punta il ritorno: "La speranza è l'ultima a morire. Possiamo cambiare le cose in casa"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Cristian Romero, difensore Tottenham, parlando a TNT Sports, ha commentato così il ko per 1-0 a San Siro contro il Milan nell'andata degli ottavi di finale di Champions: “Siamo in un momento difficile con alti e bassi e ci manca solidità come squadra. La speranza è l'ultima a morire. Abbiamo una buona squadra e possiamo cambiare le cose in casa”.