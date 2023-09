Tratto in salvo Beka Beka, il giocatore del Nizza che voleva suicidarsi

(ANSA) - ROMA, 29 SET - E' stato tratto in salvo dagli agenti di polizia e dai vigili del fuoco intervenuti sul posto il calciatore del Nizza Beka Beka (in campo con la Francia nel torneo dei Giochi di Tokyo 2020) che minacciava di suicidarsi gettandosi nel vuoto da un viadotto dell'autostrada A8. Ne dà notizia l'edizione online del quotidiano 'Nice-Matin', precisando che per convincere il 22enne ex Lokomotiv Mosca, che pare fosse alle prese con una crisi depressiva provocata da una delusione amorosa, sono state necessarie diverse ore di dialogo, in particolare con l'aiuto di uno psicologo e dei parenti, "per riportare in sé il giovane disperato".

Così le misure di sicurezza messe in atto sull'autostrada, dove il traffico era stato ridotto, e 100 metri più in basso, al 358 di boulevard de la Madeleine, con la polizia nazionale e i vigili del fuoco, sono appena state revocate. (ANSA).