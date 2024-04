Trevisani: "Sostituire Pioli significa sostituirlo con uno più forte. Lopetegui sarebbe uno sbaglio"

Nel corso dell'appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto in merito all'attualità in casa Milan soffermandosi in poso particolare anche sul futuro di Stefano Pioli e sui nomi che in questi giorni sono stati accostati alla panchina rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

"#PioliOut? Il mio discorso si è sempre basato sulla sostituzione. Se lo sostituisci bene, ciclo finito, tanti saluti, arrivederci e grazie. Ma se lo sostituisci con Lopetegui secondo me fai uno sbaglio. Nel senso che per sostituire Pioli devi sostituirlo con uno molto forte, sennò sostituire per sostituire diventa complicato, fermo restando che la situazione è oramai insanabile: Pioli deve andare via".