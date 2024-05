Il Bayern su Theo: i bavaresi pronti a investire 90-100 milioni

vedi letture

Ieri l'indiscrezione è arrivata dalla Spagna e in particolare dal Mundo Deportivo, oggi il Corriere dello Sport riprende la notizia e la approfondisce: il Beyern Monaco punta forte su Theo Hernandez. Il terzino francese potrebbe essere la risposta dei bavaresi al probabile addio di Alphonso Davies che non vuole rinnovare e spinge per la cessione al Real Madrid. Dalla Germania dunque puntano sul terzino del Milan. Il club rossonero dal canto suo non vorrebbe cedere nessuno dei suoi top ma è chiaro che se l'offerta fosse irrinunciabile, si potrebbe verificare un Tonali-bis.

Questo per due motivi. Il primo perchè sembra che l'offerta del Bayern sia effettivamente irrinunciabile: secondo qunato riportato questa mattina, i tedeschi sarebbero pronti a investire 90-100 milioni di euro per Theo. Il secondo motivo è perché Hernandez va in scadenza tra due anni e chiede un ingaggio da top terzino europeo, quale lui è, e da top della squadra, come Leao. Questa richiesta sicuramente può essere soddisfatta dal Bayern: il Milan, dal canto suo, può lavorarci su ma è chiaro che davanti a offerte importanti è difficile blindare un giocatore.