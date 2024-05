Sacchi: "Milan enorme punto interrogativo. L'incertezza regna sovrana"

Momento molto particolare per il Milan. I rossoneri hanno virtualmente chiuso la propria stagione con l'eliminazione dall'Europa League, circa tre settimane fa. E i risultati e le prestazioni in campo lo dimostrano: i rossoneri non vincono da inizio mese scorso e sono lontani anni luce dalla versione del mese di marzo. In tutto questo si fanno mille nomi per il posto di nuovo allenatore e altri mille per l'attaccante. Della situazione in casa rossonera, questa mattina ha parlato Arrigo Sacchi, ex storico tecnico del Diavolo, sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Arrigo Sacchi sul momento che sta vivendo il Milan: "Il mondo Milan appare come un enorme punto interrogativo, a guardarlo da fuori. Cosa hanno intenzione di fare? Chi scelgono per la panchina? Quali giocatori confermano e quali mandano via? L’incertezza regna sovrana e, francamente, non è una bella notizia per i tantissimi tifosi rossoneri. L’impressione è che ci siano poche idee su quello che dovrebbe essere il futuro".