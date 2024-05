Il valore di Sesko è destinato a salire, la clausola no: ecco quanto vale

Benjamin Sesko, attaccante sloveno del Lipsia classe 2003, è indicato oggi dalla Gazzetta dello Sport come principale obiettivo per l'attacco del Milan quest'estate. Anche più di Zirkzee che ha un costo simile ma ha segnato meno in campionato, anche più di Serhou Guirassy che invece costa molto meno ma ha anche una carta di identità parecchio più ingiallita dal tempo. La punta del Lipsia invece sembra il giusto compromesso: attaccante in linea con gli ultimi centravanti passati in rossonero e talento che ha fiuto per il gol. Il Milan lo osserva fin dai tempi del Salisburgo...

La rosea oggi riporta della clausola da 50 milioni di euro, inserita nel contratto di Sesko l'estate scorsa, quando il giocatore è passato dalla Bundesliga austriaca a quella tedesca, più rinomata. Spendere questa clausola può essere un vantaggio dal momento che il prezzo è destinato a salire già nelle prossime settimane e se Sesko continuasse così - arriva da cinque gare consecutive in gol - si potrebbe arrivare anche a toccare i 75 milioni di euro per il suo cartellino. Il Milan si ritroverebbe in casa un attaccante pagato molto meno del suon reale valore...