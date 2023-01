MilanNews.it

"Bisogna intervenire. Sarebbe sciocco continuare su una strada che non dà più risultati". Così ha parlato Stefano Pioli al termine di Milan-Sassuolo Stefano Pioli, tornando sui suoi passi. Ma l'allenatore rossonero non smette di crederci: "Dobbiamo lavorare ancora perché con la delusione non andiamo lontanto".