Udinese, Zaniolo commenta le voci sul Milan: "Normale essere accostati a grandi club dopo una stagione positiva, ma io ho sempre voluto restare qui"

Nicolò Zaniolo, accostato spesso in estate anche al Milan, ha rivelato che la sua intenzione è sempre stata quella di rimanere all'Udinese

Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Udinese, ha rilasciato una lunga intervista a Calciomercato e Goal, nella quale ha commentato anche le voci di mercato durante l'estate che lo hanno accostato a diversi club, tra cui anche il Milan. Alla fine, l'ex Roma ha deciso di restare ad Udinese, ma ha ammesso di essere stato cercato anche da grandi club: "È stata un'estate un po' turbolenta, che mi ha fatto riflettere e capire realmente cosa volevo. La mia intenzione è sempre stata quella di rimanere qua, perché mi sono trovato veramente bene.

L'Udinese per me è una famiglia: mi ha accolto, sostenuto e aiutato in tutto e per tutto. Nutro un grande senso di appartenenza e riconoscenza verso questa società. Nel calcio ci sono tante dinamiche contrattuali... c'è stata una piccola trattativa, ma per fortuna tutto si è chiuso nel verso giusto. Gli altri club? Quando fai una stagione positiva è normale che ci siano voci che ti accostano a grandi club, ma io volevo sentire prima l'Udinese. La loro intenzione era tenermi e ora spetta a me ripagare la fiducia in campo".