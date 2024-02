Uefa, sorpresa Ceferin: "Nel 2027 non mi ricandido"

(v. 'Calcio: il Congresso Uefa apre...' delle 13:02) (ANSA) - PARIGI, 08 FEB - Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha dichiarato che non si candiderà per un altro mandato nel 2027. Questo annuncio, a sorpresa, è arrivato poco dopo il voto del Congresso che ha approvato una modifica degli statuti, dando la possibilità al leader sloveno, arrivato alla presidenza nel 2016, di candidarsi nuovamente nel 2027 per una quarta presidenza. (ANSA).