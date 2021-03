United-Milan, la sfida è anche dal dischetto: sono 34 i rigori a favore fischiati in stagione

La sfida tra Milan e Manchester United della prossima settimana, valida per gli ottavi di finale di Europa League, ha già infiammato i tifosi, impazienti per una delle sfide che in passato sono entrate nella storia del calcio. La sfida tra i rossoneri e i Red Devils, porta con sé anche un record per la stagione attuale: le due squadre, infatti, sono le compagini che hanno ricevuto più rigori in stagione. Venti il Milan e quattordici il Manchester United, tra campionato e coppe. I rossoneri ne hanno realizzati quindici, fallendone cinque, mentre gli inglesi sono più precisi, con un solo errore, di Bruno Fernandes, che ne ha già realizzati dieci. La sfida tra Milan e Manchester United, dunque, passa anche dal dischetto.