USA, pesante sconfitta in amichevole contro la Colombia: 1-5. Il minutaggio di Pulisic e Musah

Gli Stati Uniti di Christian Pulisic e Yunus Musah ha subito una pesante sconfitta nell'amichevole giocata a Landover contro la Colombia: la nazionale sudamericana ha infatti vinto 5-1 grazie ai gol di Arias, Borre, Rios, Carrasco e Sinisterra. La rete della squadra statunitense è stata invece messa a segno da Weah.

Per quanto riguarda i due rossoneri convocati dal ct americano, Pulisic è sceso in campo dal primo minuto ed è stato sostituito all'intervallo, mentre Musah è subentrato a McKennie al 71'. Nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, gli USA saranno impegnati in un'altra amichevole, questa volta contro il Brasile.