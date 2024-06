USA, Pulisic: "Copa America? Andremo lì per vincere, vogliamo ispirare tutti gli americani"

Qual è il tuo obiettivo nella Coppa del Mondo e nell'immediato in Coppa America? A rispondere al quesito Christian Pulisic, attaccante che alla prima stagione in Serie A con la maglia del Milan ha superato ogni più rosea aspettativa, siglando la bellezza di 15 gol e 11 assist in tutte le competizioni a cui ha preso parte l'americano.

Un impatto notevole in un campionato complicato per chi, come il 25enne, non ha mai messo piede nella Serie A. Terminata la stagione 2023-24, però, l'ex Chelsea ha orientato lo sguardo altrove. Precisamente sulla propria Nazionale a stelle e strisce, allenata dal c.t. Gregg Berhalter, in vista della Coppa America che avrà inizio il 20 giugno.

La dichiarazione. "Sì, è difficile dare un'etichetta precisa (sull'obiettivo preferito con la Nazionale, ndr). Odio quando la gente cerca di dire che se si arriva a questo punto del girone, se si esce alla fase a gironi o si arriva ai quarti di finale. Per me è un successo. Ma si parte - ha proseguito il rossonero ai microfoni di CBS Sports Golazo - con la mentalità di cercare di vincere e per me faremo del nostro meglio e speriamo di inspirare tutti gli americani che ci guardano. Andremo lì per vincere e questo sarà sempre il mio obiettivo".