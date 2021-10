Vaciago sul Milan: "Sta attraversando una fase importante della sua crescita come grande squadra"

Il giornalista Guido Vaciago, intervenuto a SkySport24, ha parlato così della possibile convivenza tra Ibrahimovic e Giroud e del momento del Milan: "Ibra e Giroud? Meglio di Pioli credo che nessuno possa rispondere. Lui giustamente deve pensare anche agli equlibiri della sua squadra. Il Milan sta attraversando una fase importantissima della sua crescita come grande squadra. Sta passando un periodo con tanti assenze, riuscire a superarlo e avere un buona media punti in campionato significherebbe fare forse l'ultimo step per tornare ad essere una grande squadra".